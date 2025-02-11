Нужно доработать бот для Телеграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки27 просмотров

Есть готовый рабочий бот для рассылки на pyton.
Нужно улучшить, и внести около 5 правок:
например сделать чтобы каналы аккаунта можно было включать и отключать из рассылок и т.д, добавить интервал между сообщениями и т.д
Более детально по демонстрации экрана
У кого есть опыт в работе с подобными ботами , пишите

PythonДоработка сайтовСоздание ботов
3 месяца назад
web-dad
Вадим 
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Ярослав
 
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