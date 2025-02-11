Есть готовый рабочий бот для рассылки на pyton.

Нужно улучшить, и внести около 5 правок:

например сделать чтобы каналы аккаунта можно было включать и отключать из рассылок и т.д, добавить интервал между сообщениями и т.д

Более детально по демонстрации экрана

У кого есть опыт в работе с подобными ботами , пишите