Хочу выпустить свою игру, но ничего не умею. Поэтому готов заплатить ящиком энергетиков или других напитков тому, кто возьмется и немного обучит меня. (На самом деле предлагайте цены).

Хочу выпустить игру «Симулятор судьи». Где игрок будет выполнять роль непосредственно Судьи, выслушивать защиту, обвинение и выносить вердикт. Интересует возможность создания онлайн игры (не судите строго пожалуйста я не разбираюсь в этом от слова совсем и поэтому могу не осознавать масштабов), где смогут участвовать до 3х человек в одном матче, либо оффлайн игру, где игрок будет судьей.

Все это на уровне идеи, поэтому я был бы рад человеку, который будет предлагать что-то свое и помогать с теми или иными решениями. Энтузиазм полностью приветствуется. Со своей стороны я обещаю какое-то финансирование… а также выгрузку в Steam. Возможно мы создадим крутой проект и станем богатыми!