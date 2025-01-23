Открыт набор Unity-разработчиков для работы над увлекательными мобильными играми. Ищем специалистов с опытом работы с C# и пониманием игрового движка. Возможность реализовать уникальные идеи в дружной команде, нацеленной на результат. Присоединяйтесь к нам для развития в мире геймдева!
Инди проект для steam
Хочу выпустить свою игру, но ничего не умею. Поэтому готов заплатить ящиком энергетиков или других напитков тому, кто возьмется и немного обучит меня. (На самом деле предлагайте цены).
Хочу выпустить игру «Симулятор судьи». Где игрок будет выполнять роль непосредственно Судьи, выслушивать защиту, обвинение и выносить вердикт. Интересует возможность создания онлайн игры (не судите строго пожалуйста я не разбираюсь в этом от слова совсем и поэтому могу не осознавать масштабов), где смогут участвовать до 3х человек в одном матче, либо оффлайн игру, где игрок будет судьей.
Все это на уровне идеи, поэтому я был бы рад человеку, который будет предлагать что-то свое и помогать с теми или иными решениями. Энтузиазм полностью приветствуется. Со своей стороны я обещаю какое-то финансирование… а также выгрузку в Steam. Возможно мы создадим крутой проект и станем богатыми!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется гейм-дизайнер для работы над гибридно-казуальной/мидкорной айдл аркадой. Обязателен опыт в разработке игр жанра Idle Arcade, навыки в механиках, балансировке и монетизации. Уверенное владение Unity и знание UI/UX дизайна необходимы. Задачи: разработка игровых механик, настройка геймплея, менторинг команды, интеграция монетизации. Условия: конкурентная оплата, работа с крупными издателями, удаленный формат.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка мульти-ядерного ядра для Minecraft PE версии 1.20 и выше. Ядро должно поддерживать плагины и моды, а также обеспечивать возможность подключения игроков с Java-версии на Bedrock сервер.Разработка игрнет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1000
Ищется разработчик для создания уникального Telegram-проекта формата тапалки. Ожидается высокий уровень реализации, нестандартный игровой сценарий и возможность кастомизации. Рассматриваются варианты с монетизацией и интеграцией криптовалют. Желаемая аудитория пользователей приветствуется.Разработка игр5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $500
Разработать карту ГТА Киев, используя элементы из ГТА Вайс Сити, такие как персонажи, машины и здания. Персонаж - условный Томи Версетти. Ожидаются предложения, план работы и эскизы.Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $200
Необходимо составить техническое задание на дизайн в Figma для игры-тапалки, интегрирующей элементы биржи. Ожидается детальное описание функционала и визуальных компонентов.Разработка игр8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $80
Требуется разработка 2D платформера с элементами боёвки, аналогичного Ninja Arashi 2. Необходимо реализовать механики главного героя, 10 вариаций врагов, сохранение данных, магазин прокачки и 50 уровней с 3 главными боссами. Графика предоставляется. Ожидается техническая реализация проекта.Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $260
Ищется разработчик для создания файтинга, вдохновленного МК11 по локациям и Shadow Fight 2 по механикам без использования оружия. Проект включает 40 уровней: 10 на одной локации с 9 типами противников и 1 боссом. Вся графика и анимации предоставляются заказчиком. Важна оперативная обратная связь от ответственного разработчика.Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Ищем специалистов для разработки приложений на Android, iOS и десктопа с тремя карточными играми. Проект будет социальным, включает турниры и чат во время игры. Дизайн предоставляется. Предпочтение отдается веб-технологиям. Укажите примерный ценник.Разработка игр5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется перенести несколько построек из версии Minecraft 1.18.2 на 1.12.2 в пустом мире. Блоки уже заменены, нужны навыки работы с Minecraft для корректного переноса.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 месяца назад