Инди проект для steam

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка208 просмотров

Хочу выпустить свою игру, но ничего не умею. Поэтому готов заплатить ящиком энергетиков или других напитков тому, кто возьмется и немного обучит меня. (На самом деле предлагайте цены).

Хочу выпустить игру «Симулятор судьи». Где игрок будет выполнять роль непосредственно Судьи, выслушивать защиту, обвинение и выносить вердикт. Интересует возможность создания онлайн игры (не судите строго пожалуйста я не разбираюсь в этом от слова совсем и поэтому могу не осознавать масштабов), где смогут участвовать до 3х человек в одном матче, либо оффлайн игру, где игрок будет судьей.

Все это на уровне идеи, поэтому я был бы рад человеку, который будет предлагать что-то свое и помогать с теми или иными решениями. Энтузиазм полностью приветствуется. Со своей стороны я обещаю какое-то финансирование… а также выгрузку в Steam. Возможно мы создадим крутой проект и станем богатыми!

Разработка игр
3 месяца назад
guest_1737620679672
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад

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