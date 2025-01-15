Ищется разработчик для создания файтинга, вдохновленного МК11 по локациям и Shadow Fight 2 по механикам без использования оружия. Проект включает 40 уровней: 10 на одной локации с 9 типами противников и 1 боссом. Вся графика и анимации предоставляются заказчиком. Важна оперативная обратная связь от ответственного разработчика.