Проект в телеграм

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок32 просмотра

Заинтересован в приобретении уникального и качественного Telegram-проекта, формата тапалки. Рассмотрю варианты с механиками симулятора, стратегии или другими нестандартными игровыми концепциями.


Критерии:


Не банальный игровой сценарий.

Высокое качество реализации (удобный интерфейс, плавный геймплей).

Возможность кастомизации или масштабирования проекта.

(Желательно) уже доступна аудитория пользователей.

Готов рассмотреть предложения сразу с монетизацией, реферальными системами или интеграцией криптовалют.


Цена обсуждаемая.


Жду ваших предложений в приватные сообщения!

Создание ботов
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