Ищется фрилансер для периодических заказов на разработку сайтов и интернет-магазинов как на Wordpress, так и самописных. Требуется базовая оценка по ТЗ и потенциальная разработка. Рекомендуется указать грубые расценки для ориентира.
Править сайт на Zend
Нам необходимо поправить сайт, который был написан 8 лет назад на Zend для управления работой 6-ти дайвинг-центров.
Сайт позволяет создавать расписание дайвинг-трипов, и дает возможность посетителям букать билеты на эти трипы.
Сейчас нужно добавить еще один тип дайвин-трипов, путем копирования логики работы одного из существующих методов для дайвинг трипов.
Работу нужно сделать быстро. Пожалуйста, Только опытные специалисты, готовые разобраться в чужом коде, оставляйте свои заявки.
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