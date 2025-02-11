Нам необходимо поправить сайт, который был написан 8 лет назад на Zend для управления работой 6-ти дайвинг-центров.

Сайт позволяет создавать расписание дайвинг-трипов, и дает возможность посетителям букать билеты на эти трипы.

Сейчас нужно добавить еще один тип дайвин-трипов, путем копирования логики работы одного из существующих методов для дайвинг трипов.

Работу нужно сделать быстро. Пожалуйста, Только опытные специалисты, готовые разобраться в чужом коде, оставляйте свои заявки.