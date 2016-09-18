ilger

Илья ilger

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Качественная верстка любой сложности.

Владею такими языками как css3/php/html5/js/jq

Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка сайтов.

Работа с различными CMS (WordPress, Joomla, OpenCart)

Работаю без предоплаты, всю работу выполняю в срок.

Разрабатывал сайт mcpe-world.net

Отзывы заказчиков

vezitaxi
Галина 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
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Очень быстро и качественно :)
Отличный заказчик, советую
Ответный отзыв
Michail770
Михоэль 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Илья сделал все отлично. рекомендую!
Четкая постановка задачи и своевременная оплата, спасибо с:
Ответный отзыв