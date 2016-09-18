Качественная верстка любой сложности.

Владею такими языками как css3/php/html5/js/jq

Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка сайтов.

Работа с различными CMS (WordPress, Joomla, OpenCart)

Работаю без предоплаты, всю работу выполняю в срок.

Разрабатывал сайт mcpe-world.net