Качественная верстка любой сложности.
Владею такими языками как css3/php/html5/js/jq
Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка сайтов.
Работа с различными CMS (WordPress, Joomla, OpenCart)
Работаю без предоплаты, всю работу выполняю в срок.
Разрабатывал сайт mcpe-world.net
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Очень быстро и качественно :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, советую
$5
10 баллов
9 лет назад
Илья сделал все отлично. рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и своевременная оплата, спасибо с: