SEO копирайтер - компьютерная тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок520 просмотров

Нужно написать продающие SEO статьи на тему ремонт ноутбуков.

Жду откликов только от копирайтеров, умеющих писать SEO текст, понимающий данную тематику. Всякие "учителя информатик" и "педагоги" просьба не откликаться.

6 лет назад
pcservicezp
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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