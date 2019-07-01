Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу. Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке. Обязательна ссылка на ваши статьи ...
Написание статей на seo-тематику
Детальное ТЗ в л.с.
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