Написание текста для страницы по ТЗ

Во вложении ТЗ по написанию текста (бьюти-индустрия).

Если всё устроит, то можем запланировать долгосрочное сотрудничество, текстов нужно будет много по данному проекту.

Напишите пожалуйста расценки и сроки, если возьмётесь за данное ТЗ.