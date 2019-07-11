Написание SEO оптимизированных статей для сайта грузоперевозок

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Завершен16 заявок187 просмотров

Нужен SEO копирайтер для написания нескольких статей (5-6 статей, 2 тыс. символов каждая) для сайта с тематикой "Грузоперевозки по Украине"

Что хочу получить в результате:

  • Уникальный SEO текст
  • Актуальность информации
  • Интересное и грамотное изложение по теме (без "воды")
  • Четкая структура текста
В случае успешного завершения задания возможно сотрудничество на долгосрочной основе - планируется цикл статей на данную тематику

Спасибо.

Написание статей
6 лет назад
trucking
44 года
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$24
6 дней
Escrow
Заказ выполнен в нужном объеме и в срок
Благодарю за понимание в первую очередь! Понятная задача, приятное общение и мгновенная оплата - все отлично!

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад

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