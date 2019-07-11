Необходимо написать 5 небольших статей СЕГОДНЯ. Статьи небольшие, каждая должна быть 1200-1500 знаков без пробелов, не больше. За одну статью 20 рублей. Темы высылаю, от вас только написать или сделать рерайт В СРОК. Уникальность от ...
Написание SEO оптимизированных статей для сайта грузоперевозок
Нужен SEO копирайтер для написания нескольких статей (5-6 статей, 2 тыс. символов каждая) для сайта с тематикой "Грузоперевозки по Украине"
Что хочу получить в результате:
- Уникальный SEO текст
- Актуальность информации
- Интересное и грамотное изложение по теме (без "воды")
- Четкая структура текста
Спасибо.
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