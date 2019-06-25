Нужен копирайтер под проект. Сайт о потолках

Ищу копирайтера для сайта о подвесных металлических потолках.

Нужен человек, который уже хорошо разбирается в этой тематике, писал ранее на эту тему или около того (кейсы прикрепляйте обязательно) или будет глубоко погружаться в тематику и писать тексты экспертного уровня или близкого к нему. Нужно писать тексты продающие в разделы, информационные для статей.

Сайт и ТЗ скину в личку, откликнувшимся.

Студии, посредников не рассматриваю, не тратьте свое и мое время.

Так же, предпочтение отдам тому, кто сможет сразу приступить к работе, сроки ограничены.