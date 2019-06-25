Нужен копирайтер под проект. Сайт о потолках

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок508 просмотров

Ищу копирайтера для сайта о подвесных металлических потолках. 

Нужен человек, который уже хорошо разбирается в этой тематике, писал ранее на эту тему или около того (кейсы прикрепляйте обязательно)  или будет глубоко погружаться в тематику и писать тексты экспертного уровня или близкого к нему. Нужно писать тексты продающие в разделы, информационные для статей. 

Сайт и ТЗ скину в личку, откликнувшимся. 

Студии, посредников не рассматриваю, не тратьте свое и мое время.

Так же, предпочтение отдам тому, кто сможет сразу приступить к работе, сроки ограничены. 

6 лет назад
Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$4
1 день
Escrow
Спасибо, текст хороший, как и ожидал. Продолжаем сотрудничество с Ольгой
Всё хорошо - понятная задача, быстрая проверка и оплата. Спасибо за интересный заказ!

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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