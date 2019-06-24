Тест для лендинга. Капитальное Строительство

Необходимо написать 5 небольших статей СЕГОДНЯ. Статьи небольшие, каждая должна быть 1200-1500 знаков без пробелов, не больше. За одну статью 20 рублей. Темы высылаю, от вас только написать или сделать рерайт В СРОК. Уникальность от ...