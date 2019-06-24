Нужны тексты для магазинов и сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок245 просмотров

Есть много сайтов которые нуждаются  в текстах, на сейчас срочно в таких темах как металлопрокат, стоматология. Нужны фрилансеры копирайтеры, которые хорошо ориентируется в этих темах. Свяжитесь кто мог бы приступить к работе в ближайшие время. Объем и стоимость обсудим индивидуально. Контакты отправляйте на почту [email protected]

6 лет назад
guest_15614518745387
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров