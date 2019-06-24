Обзор товаров для сада

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Закрыт5 заявок374 просмотра

Здравствуйте, уважаемые авторы! Ищем человека, который пишет продающие тексты. Нужны обзоры дачным товарам.  

Задача: прорекламировать товар, привлечь читателя к покупке. 

Цена фиксированная: 40 р за статью

Объем 800-1200 симв б.п

6 лет назад
Nanastya
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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