Написать SEO-оптимизированные тектсы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок257 просмотров

Добрый день, ув. исполнители!

Для сайта о моде и стиле необходимо написать seo-оптимизированные тексты 30-50 шт. + подобрать сопроводительные картинки. Статьи информационного характера (например: как выбрать обувь). 

Пожалуйста, указывайте в заявке:

1. Стоимость за 1000 символов с пробелами.

2. Стоимость подбора картинок.

3. Есть ли опыт написания статей о моде/стиле.

4. Прикладывайте примеры работ (желательно смежной тематики).

Написание статей
6 лет назад
Andrey_Kuprin
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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