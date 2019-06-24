Здравствуйте! Требуется написать 100 Description для страниц сайта.

Хотелось бы видеть в поиске Яндекса описания страниц, на которые хочется кликнуть.

Тема: строительство деревянных домов.

Компания:

Изготавливает срубы домов и бань;

Ведет общестроительные работы, в т.ч. кровельные.

Устанавливают под ключ готовые срубы.

Требования к Description:

Размер – 140 знаков БЕЗ ПРОБЕЛОВ.

Два лаконичных и емких предложения (ни одного лишнего слова- БЕЗ ВОДЫ)!

Уникальны между собой.

Ждем откликов только от тех, кто имеет опыт по написанию качественных Description и действительно умеет писать Description правильно!

Бюджет – 3 руб./1 позиция. Оплата только на Вебмани в рублях.

Срок сдачи - утро четверга (27 июня).