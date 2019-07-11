Дизайн, иллюстрации, разработка нейминга, айдентики и логотипов
Примеры дизайнерских работ прикрепляю в резюме. Могу сделать для вас:
- разработку логотипа по вашему эскизу и его отрисовку в Иллюстраторе. Также возможно создание логотипа с нуля.
- оформление группы вконтакте или аккаунта в Instagram (или другие социальные сети)
- растровую иллюстрацию в Photoshop на графическом планшете
- верстку полиграфии (афиши, плакаты, буклеты, визитки, приглашения на свадьбу, этикетки, стикеры и т.д.)
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
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Спасибо за выполненную работу и быстрые правки
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Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Очень приятно работать!