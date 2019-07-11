RissMiln

Алина RissMiln

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн, иллюстрации, разработка нейминга, айдентики и логотипов

Примеры дизайнерских работ прикрепляю в резюме. Могу сделать для вас:

  • разработку логотипа по вашему эскизу и его отрисовку в Иллюстраторе. Также возможно создание логотипа с нуля.
  • оформление группы вконтакте или аккаунта в Instagram (или другие социальные сети)
  • растровую иллюстрацию в Photoshop на графическом планшете
  • верстку полиграфии (афиши, плакаты, буклеты, визитки, приглашения на свадьбу, этикетки, стикеры и т.д.)

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Отзывы заказчиков

anna_titov
Анна 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
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Спасибо за выполненную работу и быстрые правки
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Очень приятно работать!
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