Я пишу тексты около 5 лет. За годы деятельности приходилось работать с контентом различной тематики: интернет-магазины (описание карточек товаров), логистика, гидравлика, учебные комбинаты, строительства и многие другие. Всегда работаю на совесть, максимум погружаюсь в тему и при необходимости задаю вопросы заказчику. Это позволяет мне писать тексты, которые не только помогут повысить позиции сайта в поисковых системах, но и будут полезны посетителям.