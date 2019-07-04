vertolyk

Виталий Салтан vertolyk

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Я пишу тексты около 5 лет. За годы деятельности приходилось работать с контентом различной тематики: интернет-магазины (описание карточек товаров), логистика, гидравлика, учебные комбинаты, строительства и многие другие. Всегда работаю на совесть, максимум погружаюсь в тему и при необходимости задаю вопросы заказчику. Это позволяет мне писать тексты, которые не только помогут повысить позиции сайта в поисковых системах, но и будут полезны посетителям.

Отзывы заказчиков

closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Написать 6 небольших текстов о Петергофе для тур.сайта
Тексты хорошего качества. Рекомендую.
Заказчик ставит понятную задачу и сразу оплачивает работу. Приятно работать)
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Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Копирайтинг текстов для информационного портала
Все прошло отлично с тестовым заданием. Нареканий нет. Будем продолжать сотрудничество!
Заказчик поставил понятную задачу, проект понравился, требования понятны, отвечает быстро, оплачивает работу - тоже:)
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