Я пишу тексты около 5 лет. За годы деятельности приходилось работать с контентом различной тематики: интернет-магазины (описание карточек товаров), логистика, гидравлика, учебные комбинаты, строительства и многие другие. Всегда работаю на совесть, максимум погружаюсь в тему и при необходимости задаю вопросы заказчику. Это позволяет мне писать тексты, которые не только помогут повысить позиции сайта в поисковых системах, но и будут полезны посетителям.
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
Тексты хорошего качества. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик ставит понятную задачу и сразу оплачивает работу. Приятно работать)
$2
10 баллов
6 лет назад
Все прошло отлично с тестовым заданием. Нареканий нет. Будем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
Заказчик поставил понятную задачу, проект понравился, требования понятны, отвечает быстро, оплачивает работу - тоже:)