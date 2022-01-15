Письменный перевод на гемблинг проекты

ПереводыЗакрыт5 заявок565 просмотров
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Ищу переводчиков на гемблинг проекты для письменного перевода на долгосрочное сотрудничество (укр./рус.-европейские языки). 

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2 года назад
MKtranslations
30 летУкраина
3 года в сервисе
Была
9 месяцев назад