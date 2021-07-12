MKtranslations

Шукається перекладач для переводу стандартного документа з данської на українську мову. Важливо мати лінгвістичну освіту або підтверджений досвід перекладу. Потрібні приклади попередніх робіт.
Будем знакомиться! Бюро переводов и локализации MK:translations.
Мы — одна из ведущих компаний в Украине по переводам и локализации.
Не станем скромничать, наши постоянные клиенты - это: телекомпания 1+1, Укрэксимбанк, Saturn, Conte, Unicef, Международный аэропорт «Борисполь», Polimin, Uber/Uber eats, LABA, Winner, DISCOVERY, John Deere, VIDI Group и др.
Мы ищем переводчиков, редакторов и корректоров для постоянного сотрудничества на фрилансе.
- Переводы25 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется переводчик для выполнения перевода 2615 слов с русского на татарский (казанский) язык. Дедлайн выполнения задания - 11.01.23, 15.00. Работа будет проводиться в системе Crowdin.Переводы54 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходим синхронный переводчик с английского на украинский для онлайн-IT-доповідей, который пройдет 10 ноября. Опыт в IT-сфере приветствуется. Оборудование не требуется.Переводы21 заявкаЗакрыт3 года назад
Шукається усний перекладач на польську мову в Білій Церкві для короткої розмови з лікарем. Дата зустрічі узгоджується особисто. Вкажіть свою ставку.Переводы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Шукається копірайтер для написання текстів обсягом 2-5 тис. символів на тематику інтернет-магазинів, акцій, купонів та казино. Необхідні тексти фінською, норвезькою та шведською мовами. Потрібні приклади робіт та ставка за 1000 знаків без пробілів. Ключові слова надаються.Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно підготувати текст англійською мовою для презентації, що акцентує увагу на значущості українців та України для світу та США. Обсяг - 10 речень. Включіть свою ставку.Копирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
Ищутся переводчики для письменного перевода на гемблинг проекты с возможностью долгосрочного сотрудничества. Требуются навыки перевода с украинского и русского на европейские языки. Укажите вашу ставку.Переводы5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется дизайнер-верстальщик для работы с полиграфией. Ставка составляет 20 грн за верстку и 15 грн за разверстку страницы. Возможна дальнейшая дискуссия по ставкам при постоянном сотрудничестве. В приложении предоставлено тестовое задание и примеры работ.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт3 года назад
Шукається перекладач для письмового перекладу 9483 слів з української мови на іврит. Тематика — гемблінг. Завершення роботи до 16 вересня, 15:00. Переклад необхідно надіслати в одному файлі у форматі txt.Переводы3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется подготовить видеоинструкцию на украинском языке с озвучкой и записью экрана для софта, переведенного на украинский. Исходное видео на польском языке длится 193 минуты. Перевод предоставляется. Укажите свою ставку.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется переводчик для письменного перевода с русского на финский язык в области техники. Объем работы составляет около 30 страниц, срок выполнения - до 6.09. Рассматриваются предложения от нескольких переводчиков. Укажите свою ставку за выполнение заказа.Переводы6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется устный переводчик английского языка для синхронного перевода на обучающей платформе по автомобильной тематике. Необходимы 2 переводчика для 4 занятий, каждое продолжительностью около 1 часа. Укажите ставки за 1 час и наличие опыта в данной области. Применение демо голосов обязательно.Переводы5 заявокЗакрыт4 года назад
Напишите статью объемом 3500 символов на тему регистрации домена с уникальностью не менее 92% и соблюдением заданной структуры. Включите ключевые слова, FAQ и таблицу с ценами.Копирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Написание статьи на русском языке о регистрации домена. Объем 3500 символов, уникальность не менее 92%. Структура включает заголовки H1, H2, H3 и FAQ с ответами. Включить таблицу с ценами и основные ключевые слова: домен, купить домен, проверка домена.Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется носитель английского языка для озвучивания видео. Требуется мужской голос с опытом. Прислать резюме и пример голоса в формате mp3 или mp4. Только родной английский!Озвучивание8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется устный переводчик для синхронного перевода с немецкого на русский и украинский языки. Тематика - автомобили. Продолжительность мероприятия около 1 часа. Ищем двух синхронистов, укажите свои ставки.Переводынет заявокЗакрыт4 года назад
- $90
Требуется написать 5 русских текстов по 10000 символов каждый на тему официального сайта казино Покердом. Оплата составляет 3$ за 1000 символов без пробелов. Дедлайн - 18.06 (13:00). Подача текстов поэтапно, по одному тексту в день.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется копирайтинг на узбекском языке для адаптации под рынок Узбекистана. Необходимо создать 5 SEO текстов объемом от 8000 до 12000 символов каждый. Обратите внимание на детали в предоставленных документах.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Привет. Ищу человека, который профессионально работает с Upwork / LinkedIn / sales navigator. Нужна генерация Лидов б2б с помощью этих инструментов. Важно - английский язык на уровне Upper Intermediate.Продажи и лидынет заявокЗакрыт4 года назад