MKtranslations

Юлия Лобашова MKtranslations

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
MK:translations

Будем знакомиться! Бюро переводов и локализации MK:translations. 

Мы — одна из ведущих компаний в Украине по переводам и локализации.

Не станем скромничать, наши постоянные клиенты - это: телекомпания 1+1, Укрэксимбанк, Saturn, Conte, Unicef, Международный аэропорт «Борисполь», Polimin, Uber/Uber eats, LABA, Winner, DISCOVERY, John Deere, VIDI Group и др.

Мы ищем переводчиков, редакторов и корректоров для постоянного сотрудничества на фрилансе.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Переклад з данської мови

    Шукається перекладач для переводу стандартного документа з данської на українську мову. Важливо мати лінгвістичну освіту або підтверджений досвід перекладу. Потрібні приклади попередніх робіт.

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Синхронний переклад англ-укр

    Необходим синхронный переводчик с английского на украинский для онлайн-IT-доповідей, который пройдет 10 ноября. Опыт в IT-сфере приветствуется. Оборудование не требуется.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Усний прекладач у Білій Церкві

    Шукається усний перекладач на польську мову в Білій Церкві для короткої розмови з лікарем. Дата зустрічі узгоджується особисто. Вкажіть свою ставку.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копірайтер

    Шукається копірайтер для написання текстів обсягом 2-5 тис. символів на тематику інтернет-магазинів, акцій, купонів та казино. Необхідні тексти фінською, норвезькою та шведською мовами. Потрібні приклади робіт та ставка за 1000 знаків без пробілів. Ключові слова надаються.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Письменный перевод на гемблинг проекты

    Ищутся переводчики для письменного перевода на гемблинг проекты с возможностью долгосрочного сотрудничества. Требуются навыки перевода с украинского и русского на европейские языки. Укажите вашу ставку.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайнер-верстальщик в бюро переводов

    Ищется дизайнер-верстальщик для работы с полиграфией. Ставка составляет 20 грн за верстку и 15 грн за разверстку страницы. Возможна дальнейшая дискуссия по ставкам при постоянном сотрудничестве. В приложении предоставлено тестовое задание и примеры работ.

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переклад з української на іврит (письмово)

    Шукається перекладач для письмового перекладу 9483 слів з української мови на іврит. Тематика — гемблінг. Завершення роботи до 16 вересня, 15:00. Переклад необхідно надіслати в одному файлі у форматі txt.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Стример для видео инструкции (украинский язык)

    Требуется подготовить видеоинструкцию на украинском языке с озвучкой и записью экрана для софта, переведенного на украинский. Исходное видео на польском языке длится 193 минуты. Перевод предоставляется. Укажите свою ставку.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод с русского на финский (техника) письменно

    Ищется переводчик для письменного перевода с русского на финский язык в области техники. Объем работы составляет около 30 страниц, срок выполнения - до 6.09. Рассматриваются предложения от нескольких переводчиков. Укажите свою ставку за выполнение заказа.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Английский синхронный перевод

    Требуется устный переводчик английского языка для синхронного перевода на обучающей платформе по автомобильной тематике. Необходимы 2 переводчика для 4 занятий, каждое продолжительностью около 1 часа. Укажите ставки за 1 час и наличие опыта в данной области. Применение демо голосов обязательно.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статья на страницу

    Напишите статью объемом 3500 символов на тему регистрации домена с уникальностью не менее 92% и соблюдением заданной структуры. Включите ключевые слова, FAQ и таблицу с ценами.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг на русском

    Написание статьи на русском языке о регистрации домена. Объем 3500 символов, уникальность не менее 92%. Структура включает заголовки H1, H2, H3 и FAQ с ответами. Включить таблицу с ценами и основные ключевые слова: домен, купить домен, проверка домена.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучка видео

    Ищется носитель английского языка для озвучивания видео. Требуется мужской голос с опытом. Прислать резюме и пример голоса в формате mp3 или mp4. Только родной английский!

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Немецкий синхронный перевод

    Требуется устный переводчик для синхронного перевода с немецкого на русский и украинский языки. Тематика - автомобили. Продолжительность мероприятия около 1 часа. Ищем двух синхронистов, укажите свои ставки.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг на русском

    $90

    Требуется написать 5 русских текстов по 10000 символов каждый на тему официального сайта казино Покердом. Оплата составляет 3$ за 1000 символов без пробелов. Дедлайн - 18.06 (13:00). Подача текстов поэтапно, по одному тексту в день.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайтинг на узбекском

    Требуется копирайтинг на узбекском языке для адаптации под рынок Узбекистана. Необходимо создать 5 SEO текстов объемом от 8000 до 12000 символов каждый. Обратите внимание на детали в предоставленных документах.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Lead Researcher, pre-sales менеджер

    Привет. Ищу человека, который профессионально работает с Upwork / LinkedIn / sales navigator. Нужна генерация Лидов б2б с помощью этих инструментов. Важно - английский язык на уровне Upper Intermediate.

    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
12 часов назад
$90
10 баллов
4 года назад
Копирайтинг на русском
Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично!
Ответный отзыв
MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
12 часов назад
$60
10 баллов
4 года назад
Копирайтинг на узбекском
Всё хорошо! Рекомендую.
все отлично!!!
Ответный отзыв