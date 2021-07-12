MKtranslations

MK:translations

Будем знакомиться! Бюро переводов и локализации MK:translations.

Мы — одна из ведущих компаний в Украине по переводам и локализации.

Не станем скромничать, наши постоянные клиенты - это: телекомпания 1+1, Укрэксимбанк, Saturn, Conte, Unicef, Международный аэропорт «Борисполь», Polimin, Uber/Uber eats, LABA, Winner, DISCOVERY, John Deere, VIDI Group и др.

Мы ищем переводчиков, редакторов и корректоров для постоянного сотрудничества на фрилансе.