Lead Researcher, pre-sales менеджер

Моделирование процессов жизненного цикла продукции при помощи CASE-средств, срок-2 недели.
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Привет.
Ищу человека, который профессионально работает с Upwork / LinkedIn / sales navigator.
Нужна генерация Лидов б2б с помощью этих инструментов.
Важно - английский язык на уровне Upper Intermediate.
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