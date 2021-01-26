Lead Researcher, pre-sales менеджер

Добрый день! Нужен человек, который сможет найти поставщиков обуви в Турции, не магазины, которые торгуют в розницу, а именно фабрики! Интересует мужская обувь из натуральной кожи, хорошая по качеству! Прикрепляю ссылки на бренды, чтобы Вы понимали какая ...