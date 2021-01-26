Lead Researcher, pre-sales менеджер

Управление продажамиЗакрытнет заявок264 просмотра
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Привет.

Ищу человека, который профессионально работает с Upwork / LinkedIn / sales navigator.

Нужна генерация Лидов б2б с помощью этих инструментов.

Важно - английский язык на уровне Upper Intermediate.

3 года назад
MKtranslations
30 летУкраина
3 года в сервисе
Была
9 месяцев назад