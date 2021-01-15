Нужно найти людей для участия в Марафоне Красоты.

Здравствуйте, мне нужны участники для Марафона красоты на диване от ведущей косметической компании Мери Кей. Нужен такой человек, который хочет улучшить состояние своей кожи, тона кожи, предотвратить старение кожи или минимизировать уже глубокие морщины. Я предоставляю Бьюти-бокс с 13 пробниками средствами на 5 дней. Бьюти-эксперт по красоте сопровождает в Вайбер-группе участников с подробной инструкцией применения данного средства и полного его описания состава и действия. И таким образом участники пробуют эти средства и смотрят результат. Этот набор средств стоит 200 гривен и индивидуальная консультация по уходу за кожей. Вы получаете за каждого участника, которого Вы найдёте в Марафон и он будет принимать в нём участие, 150 гривен.

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