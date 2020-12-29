Нужен человек, который поможет найти поставщиков обуви из Турции

Добрый день! Нужен человек, который сможет найти поставщиков обуви в Турции, не магазины, которые торгуют в розницу, а именно фабрики!

Интересует мужская обувь из натуральной кожи, хорошая по качеству!

Прикрепляю ссылки на бренды, чтобы Вы понимали какая стилистика обуви нужна:

1. https://bub.shoes/collections/men-all-collection

2. https://www.instagram.com/johnrichardo/

Можно конечно и Китайские бренды, но приоритет Турция!

Оплата договорная!