Увеличить продажи с помощью Инстаграм Шоппинга

Управление продажамиЗакрыт5 заявок279 просмотров
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Всем здравствуйте.

Ищем возможность увеличения продаж, нашли такую технологию как Инстаграмм Шоппинг.

Вот не знаем, целесообразно ли ее настраивать или нет.

Вроде как и инструмент для интернет-магазинов и вроде как перспективный канал продаж, но пока не знаем ничего.

Кто подскажет, будем благодарны.

3 года назад
ys240995
Юрий 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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