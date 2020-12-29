Увеличить продажи с помощью Инстаграм Шоппинга

Всем здравствуйте.

Ищем возможность увеличения продаж, нашли такую технологию как Инстаграмм Шоппинг.

Вот не знаем, целесообразно ли ее настраивать или нет.

Вроде как и инструмент для интернет-магазинов и вроде как перспективный канал продаж, но пока не знаем ничего.

Кто подскажет, будем благодарны.