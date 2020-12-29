Лидогенерация b2b Ит услуг в Санкт-Петербурге

Задача проста - обзвонить базу людей, которые хотят приехать на работу в Германию. Все кандидаты рускоговорящие.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Ищем маркетолога для выстраивания продаж одной конкретной услуги - ИТ аутсорсинга в Санкт-Петербурге.
Сайт компании https://bits-it.ru/
Хотим найти человека для постоянного сотрудничества.
Если соискатель из СПб - будем рады предложить возможность работать из нашего офиса в 5 минутах пешком от метро Ленинский проспект.
Спасибо за внимание, ждем ваших вопросов и предложений.
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