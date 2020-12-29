Лидогенерация b2b Ит услуг в Санкт-Петербурге

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Ищем маркетолога для выстраивания продаж одной конкретной услуги - ИТ аутсорсинга в Санкт-Петербурге.

Сайт компании https://bits-it.ru/

Хотим найти человека для постоянного сотрудничества.

Если соискатель из СПб - будем рады предложить возможность работать из нашего офиса в 5 минутах пешком от метро Ленинский проспект.

Спасибо за внимание, ждем ваших вопросов и предложений.