Лидогенерация b2b Ит услуг в Санкт-Петербурге

Управление продажамиЗакрыт1 заявка283 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры. 

Ищем маркетолога для выстраивания продаж одной конкретной услуги - ИТ аутсорсинга в Санкт-Петербурге. 

Сайт компании https://bits-it.ru/

Хотим найти человека для постоянного сотрудничества.

Если соискатель из СПб - будем рады предложить возможность работать из нашего офиса в 5 минутах пешком от метро Ленинский проспект. 

Спасибо за внимание, ждем ваших вопросов и предложений. 

3 года назад
kindman812
Михаил 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад