Прозвон торговых комплексов

требуется построить туннель продаж. Ниша недвижимость, финансы. бюджет обсуждаем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем здравствуйте!
Нужно обзвонить 10 торговых комплексов: узнать арендную ставку, объем свободных площадей и какие коммунальные платежи входят в арендную ставку.
Пишите, пожалуйста, стоимость.
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