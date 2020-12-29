Прозвон торговых комплексов

Всем здравствуйте. Ищем возможность увеличения продаж, нашли такую технологию как Инстаграмм Шоппинг. Вот не знаем, целесообразно ли ее настраивать или нет. Вроде как и инструмент для интернет-магазинов и вроде как перспективный канал продаж, но пока не знаем ничего. Кто ...