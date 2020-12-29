Прозвон торговых комплексов

Управление продажамиЗакрыт11 заявок362 просмотра
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Всем здравствуйте!

Нужно обзвонить 10 торговых комплексов: узнать арендную ставку, объем свободных площадей и какие коммунальные платежи входят в арендную ставку.

Пишите, пожалуйста, стоимость.

3 года назад
Nucleuss
Дмитрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад