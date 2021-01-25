Рост органического трафика в мобильное приложение

Мобильное приложение для беременных и мам - Supermoms Club.

Работает на русском и английском языках.

Задача - добиться роста +200 установок в день.

Потенциально возможные источники трафика:

1. Постинг интересной статьи со ссылкой на наш сайт (или приложение) на тематических форумах.

2. Написание интересной статьи, возможно сравнительная статья типа "топ 5 приложений для беременных" и постинг в популярном интернет журнале.

3. постинг ответов на сервисах типа Ответы Мейл, Quora, Reddit etc...

4. привлечение микроблоггеров с аудиторией +-2000 человек с целевым трафиком и правильным позиционированием.

5. запись видеороликов на ютуб.

Ищу человека, который сможет хорошо реализовать хотя бы 1 из этих пунктов.

Если чувствуешь уверенность в своих силах - откликайся!

Очень нуждаемся в хорошем специалисте с головой на плечах, умеющий думать и, самое главное, реализовывать задуманное.