Находить людей в сети, заинтересованных в работе в США

Управление продажамиЗакрыт3 заявки337 просмотров
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Здравствуйте, требуется человек для поиска клиентов для нашей компании. Существует уже созданная гугл форма, где указаны самые важные вопросы. Нужен человек, который сможет найти места расположения нужной аудитории, а именно людей которые уже работали в США и хотят туда вернуться. Задача - находить целевых клиентов, с которыми потом свяжутся наши люди и договорятся о дальнейших действиях. Наработанный рабочий принцип работы расскажу детальнее. Возможные креативы предоставим. Знание английского Intermediate и выше (что бы могли вести переписку).

3 года назад
guest_16115249867831
3 года в сервисе
Был
3 года назад