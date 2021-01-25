Находить людей в сети, заинтересованных в работе в США

Здравствуйте, требуется человек для поиска клиентов для нашей компании. Существует уже созданная гугл форма, где указаны самые важные вопросы. Нужен человек, который сможет найти места расположения нужной аудитории, а именно людей которые уже работали в США и хотят туда вернуться. Задача - находить целевых клиентов, с которыми потом свяжутся наши люди и договорятся о дальнейших действиях. Наработанный рабочий принцип работы расскажу детальнее. Возможные креативы предоставим. Знание английского Intermediate и выше (что бы могли вести переписку).