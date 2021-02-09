Моделирование процессов

Управление продажамиЗакрыт1 заявка204 просмотра
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Моделирование процессов жизненного цикла продукции при помощи CASE-средств, срок-2 недели.

3 года назад
antonovbor
Иван 
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад