Копирайтинг на русском

$90
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Завершен1 заявка132 просмотра

Делаем  5 русских текстов 

Объем 1 текста = 10000 символов без пробелов 

Оплата - 3$/ 1000 символов без пробелов 

тз - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k9wHa4UKOcHqMbsABECWhxb6iyq32DdVbrVIlr9E2_c/edit#gid=0

(вкладка UZ-UZ) 

пример, как должен выглядеть готовый текст - 

https://docs.google.com/document/d/1Y_p_wZUc48HuRdPC0q2s2OaQhcG1DaeftHx9vvF053I/edit

Все тексты на 1 тему: 

Официальный сайт казино Покердом

Дедлайн 18.06 (13:00) 

Сдавать поэтапно майлстоунами. (в день по 1 тексту) 

4 года назад
MKtranslations
32 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
4 года назад
$90
6 дней
Escrow
Все отлично!
Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
4 года назад