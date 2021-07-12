Нужно написать 20 информационных статьей по ТЗ на тему строительства. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их ...
Копирайтинг на русском
Делаем 5 русских текстов
Объем 1 текста = 10000 символов без пробелов
Оплата - 3$/ 1000 символов без пробелов
тз - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k9wHa4UKOcHqMbsABECWhxb6iyq32DdVbrVIlr9E2_c/edit#gid=0
(вкладка UZ-UZ)
пример, как должен выглядеть готовый текст -
https://docs.google.com/document/d/1Y_p_wZUc48HuRdPC0q2s2OaQhcG1DaeftHx9vvF053I/edit
Все тексты на 1 тему:
Официальный сайт казино Покердом
Дедлайн 18.06 (13:00)
Сдавать поэтапно майлстоунами. (в день по 1 тексту)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать 20 информационных статьей по ТЗ на тему копчения и близким к этому темам. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала. Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Украины. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 200 гривен в ...Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо написать уникальную статью 5000 - 7000 знаков. Подробности в приложенном файле. Указывайте цену в рублях (заявки не умеющих читать рассматриваться не будут).Завершен4 года назад
нужно сделать описание товара используя ключевые запросы такие как: Фотоэпилятор, IPL эпилятор, лазерный эпилятор. в описании отметить то, что он компактный(21*17,5*7см 0,2кг) , ресурс 990000 вспышек(примерно 15 лет работы), 5 уровней мощности, легок в ...Завершен4 года назад
- $2
Текст для небольшого рекламного объявления для соц.сетей. 150 р.Копирайтинг25 заявокЗакрыт4 года назад
требуется написать текст для сайта нужна консультация обо всем подробно будем общаться личноКопирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
- $45
Задание приложеноКопирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Создать продающее seo описание для товара (оплетки на руль из экокожи) с уникальностью в 90% и выше описание должно быть с минимальным количеством эпитетов не длинное, но и не короткое примерно 1000 символов ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2
Требуется сделать выкуп товара по ссылке Покупку делает зарегистрированный пользователь (не гость), Отзыв написать через 3 дня после покупки. Текст предоставлю. Исполнитель из Украины.Завершен4 года назад