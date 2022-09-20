Синхронний переклад англ-укр

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Закрыт21 заявка648 просмотров

Вітаю!

Шукаю перекладача на синхрон англ-укр, переклад іт-доповідей.  Чи змогли б Ви долучитись?Подія онлайн (10 листопада), тож додаткового обладнання чи виїзду не потрібно.

3 года назад
MKtranslations
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2 года назад

Заявки фрилансеров

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