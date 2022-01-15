Нужно перевести 12 страничный рабочий контракт

Ищу переводчиков на гемблинг проекты для письменного перевода на долгосрочное сотрудничество (укр./рус.-европейские языки). Напишите свою ставку, пожалуйста.
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