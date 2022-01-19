Сделать 1 объявление на английском

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сделать 1 объявление на английском

нужен чел который професионально знает английский язык

тема похудение

нужно сделать объявление для рекламы +-200 символов

срочно

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https://keto-2022.site

главная

потом https://keto-2022.site/keto/

потом https://www.customketodiet.com/?hop=bahtiiarsh

и это https://customketodiet.com/read?sp=1&hop=bahtiiarsh

[ Файл : image_2022-01-19_00-36-08.png ]

в гугл человек пишет

[ Фотография ]

вот сюда надо объявления написать , то что видишь я сам накидал как мой

2 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад