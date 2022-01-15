Перевод брошюр по медицинской тематике

Перевести текст(описание сервиса) с русского на английский на тему "Оптическое распознавание изображений" (OCR, изображение в текст). Текст отправлю исполнителю. Размер текста: Без пробелов: 3 152 Всего слов: 433 Переводы ...
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Здравствуйте,
Есть заказ на перевод с английского на русский медико-социальных брошюр по теме "дисплазия соединительной ткани" для пациентов с разными заболеваниями из этой группы .
В ответе, пожалуйста, пишите свои расценки и примерные сроки изготовления перевода.
С уважением,
Александра
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