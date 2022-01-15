Перевод брошюр по медицинской тематике

ПереводыЗакрыт19 заявок807 просмотров
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Здравствуйте,

Есть заказ на перевод с английского на русский медико-социальных брошюр по теме "дисплазия соединительной ткани" для пациентов с разными заболеваниями из этой группы .

В ответе, пожалуйста, пишите свои расценки и примерные сроки изготовления перевода.

С уважением, 

Александра

2 года назад
guest_16110623352479
3 года в сервисе
Был
2 года назад