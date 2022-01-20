Перевести код на с С на С++

ПереводыЗакрыт3 заявки560 просмотров
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Перевести код с С на С++, оставить комментарии с объяснениями, переделать меню, ввод данных на русский язык. Скажите, за сколько часов сможете закончить.

2 года назад
guest_16430169241626
2 года в сервисе
Был
2 года назад