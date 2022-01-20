14 таблиц (как на фото). Перевести текст с английского на русский. Текст про ремонт коробки передач. Сильно оформлять не надо, просто чтобы было читаемо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день Алексей! Нужен перевод, все детали как всегда в телеграмме
- Похожие заказы
- $15Переводы27 заявокЗакрыт2 года назад
сделать 1 объявление на английском нужен чел который професионально знает английский язык тема похудение нужно сделать объявление для рекламы +-200 символов срочно - https://keto-2022.site главная потом https://keto-2022.site/keto/ потом https://www.customketodiet.com/?hop=bahtiiarsh и это https://customketodiet.com/read?sp=1&hop=bahtiiarsh [ Файл : image_2022-01-19_00-36-08.png ] в гугл человек пишет [ Фотография ] вот сюда надо объявления ...Переводы7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, Есть заказ на перевод с английского на русский медико-социальных брошюр по теме "дисплазия соединительной ткани" для пациентов с разными заболеваниями из этой группы . В ответе, пожалуйста, пишите свои расценки и примерные сроки изготовления перевода. С уважением, АлександраПереводы19 заявокЗакрыт2 года назад
Перевести текст(описание сервиса) с русского на английский на тему "Оптическое распознавание изображений" (OCR, изображение в текст). Текст отправлю исполнителю. Размер текста: Без пробелов: 3 152 Всего слов: 433 Переводы ...Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно перевести 12 страничный рабочий контракт с английского на русский языкПереводы46 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу переводчиков на гемблинг проекты для письменного перевода на долгосрочное сотрудничество (укр./рус.-европейские языки). Напишите свою ставку, пожалуйста.Переводы5 заявокЗакрыт2 года назад
5 статей-инструкций на английском, по ~5000 знаков каждая Тематика: финансы, блокчейн Нужно сохранять стилистику и структуру (абзацы) англоязычной статьи при переводе на русский, все ссылки нужно удалить Оставлять изображение на тех же местах в структуре статей Уникальность более 90% ...Переводы31 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется перевести 30 стр на азербайджанский и турецкий языки, игровая тематикаПереводы12 заявокЗакрыт2 года назад
Перевод субтитров в видео с английского на русский в текстовом формате .srt для Ютуб субтитров Оплата $0.3 за 1 минуту видео ($3 за 10 минут). 6 видео https://www.youtube.com/watch?v=5Id36nkFkzQ https://www.youtube.com/watch?v=ZiAOux_5XIQ https://www.youtube.com/watch?v=VMJFp5B29is https://www.youtube.com/watch?v=Par8WCeLTkE https://www.youtube.com/watch?v=l2VhxF-JAOg https://www.youtube.com/watch?v=SJuUtpq1x_oПереводы1 исполнительЗавершен2 года назад