Перевод видео с английского на русский

ПереводыЗавершен1 заявка111 просмотров
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Анна добрый день 

Переведите пожалуйста это видео на русский язык

https://youtu.be/brOvETJScuQ

Срок исполнения 4 дня

2 года назад
infiniti_777
Артем 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
2 года назад
$18
3 дня
UAH
Отличная работа
Все хорошо, как всегда. Спасибо за проект, обращайтесь!