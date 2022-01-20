Перевод на английский

нужно перевести презентацию с английского на русский
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Нужно перевести текст с русского на английский.
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