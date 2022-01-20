Перевести текст 10000 зн. Сегодня. Очень грамотно и профессионально.

Есть текст - описание проекта. Там 9200зн на русском. Нужен очень качественный перевод. Читать будут носители языка. Надо постараться и именно сегодня.

В заявке пишем опыт в переводах, где именно изучали язык, ссылку на какой-нибудь ваш пример.

Еще раз - мне нужен исполнитель, который знает язык, а не думает, что знает. Важно уметь складывать предложения, писать читабельный текст. Я думаю вам понятно в чем заключается такая работа.