Перевести текст 10000 зн. Сегодня. Очень грамотно и профессионально.

ПереводыЗакрыт2 заявки475 просмотров
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Есть текст - описание проекта. Там 9200зн на русском. Нужен очень качественный перевод. Читать будут носители языка. Надо постараться и именно сегодня.

В заявке пишем опыт в переводах, где именно изучали язык, ссылку на какой-нибудь ваш пример.

Еще раз - мне нужен исполнитель, который знает язык, а не думает, что знает. Важно уметь складывать предложения, писать читабельный текст. Я думаю вам понятно в чем заключается такая работа.

2 года назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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