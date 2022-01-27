Нужен перевод с немецкого на английский

ПереводыЗавершен9 заявок691 просмотр
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Добрый день уважаемые исполнители,

нужен переводчик для шаблонов email-писем с немецкого на английский язык.

Тематика: email переписка, деловая, бизнес/торговля, ювелирные изделия

Во многих шаблонах встречаются повторения (фразы, предложения, целые абзацы)

Кол-во символов за вычетом повторений: примерно 10000

Подробное ТЗ выбранному исполнителю.

Текст должен быть понятным и хорошо восприниматься англоязычными людьми.

2 года назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
moevot
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
2 года назад
$35
2 дня
UAH
Рекомендую Романа к сотрудничеству! Перевод отличный - все эквивалентно, качественно, в срок. Будем обращаться еще, спасибо!
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