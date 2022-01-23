Есть текст - описание проекта. Там 9200зн на русском. Нужен очень качественный перевод. Читать будут носители языка. Надо постараться и именно сегодня. В заявке пишем опыт в переводах, где именно изучали язык, ссылку на какой-нибудь ваш ...