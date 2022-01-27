Перевести сайт на казахский

ПереводыЗавершен1 заявка503 просмотра
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Нужно перевести сайт на казахский. Большая часть работы уже сделана в прошлом году. Осталось доперевести новый контент, который появился за последние несколько месяцев.

2 года назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
perizat-a
34 годаКазахстан
3 года в сервисе
Была
20 часов назад
2 года назад
$19
1 день
Перевод с русского на казахский по сложной тематике выполнен качественно и в течение суток. Спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую! Спасибо!