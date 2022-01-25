Перевод новостных блоков с английского (тематика микроэлектроника)

ПереводыЗакрыт19 заявок1033 просмотра
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Требуется фрилансер-переводчик. Пока это небольшие новостные блоки на тему микроэлектроники (это важно, человек должен быть в контексте или готов в него погрузиться) с периодичностью пару раз в месяц объёмом до 100 слов. В дальнейшем, в случае успешных переводов, есть возможность увеличить объёмы дополнительно переводом статей до 1500 слов. Откликнитесь, если вам нужны какие-то дополнительные подробности.

Пример новостного блока:

We recently expanded our popular PMA-series of wideband MMIC LNAs, extending industry leading performance into mmWave applications up to 45 GHz. These new models feature built-in bias tees and DC blocks in standard 3x3 mm QFN surface mount packages. They are an ideal choice for first stage driver amplifiers in sensitive receiver applications including 5G, test instrumentation, SatCom and more.

Уточнение: мы ищем человека с техническим бекграундом на долгосрочное сотрудничество, для этого хотелось бы понять ваш уровень владения терминологией. В качестве примера хотелось бы получить перевод заголовка:

"High Isolation MMIC Splitters/Combiners Down to DC"

и предложения из блока выше:

"We recently expanded our popular PMA-series of wideband MMIC LNAs, extending industry leading performance into mmWave applications up to 45 GHz"

2 года назад
mishcherina_del
Ирина 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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