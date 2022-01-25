Перевести текст в ворд

Необходимо устно перевести с русского на китайский небольшую видеопрезентацию и записать переведенные фразы на аудио. В презентации используются физические термины. Ссылка на презентацию [url=https://drive.google.com/file/d/1H3FH42ww1r3Em-NbttiyZd8ynE8Ccfvs/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1H3FH42ww1r3Em-NbttiyZd8ynE8Ccfvs/view?usp=sharing[/url] В результате нужен аудиофайл или аудиофайлы на китайском. К аудиофайлу должны ...
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Перевести текст с английского на украинский
есть разные текста на разное количество страниц и соотвественно оплата за количество страниц разная
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