Удаленно поиск товара в Китае

Кого ищем - студент-китаист, кто знаком с работой по Китаю, общением с фабриками.

Задача - поиск фабрик на китайских и английских площадках по Китаю.

Нужны: усидчивость, терпение, умение сравнивать данные от менеджеров, заносить их в таблицу.

Желательно иметь личный кабинет на некоторых площадках - alibaba.com, 1688.com, made-in-china.com, globalsources.com, baidu.com

Уметь работать с таблицой excel, google sheet будет вашим преимуществом перед другими кандидатами.

Оплата сдельная - за нахождение контактов, информации, цен на объем по каждой фабрике.

Процесс работы - предлагается на поиск товар, параметры, объемы. Срок - 1-2 недели.

Важно в процессе поиска и переговоров каждые 3 дня давать обратную связь, сообщать о трудностях, самом процессе, полученном результате.

Готовы предоставить материалы по поиску товара и общению, если у кандидата есть желание сотрудничать удаленно и заинтересован развиваться в ВЭД-сфере с Китаем.