Перевод научной статьи

Здравствуйте! Меня зовут Катерина, я представляю сервис Big Time, мы занимаемся продвижением научных статей в журналы международных баз. Хотела бы предложить взять статью на перевод с русского на академический английский язык, если вы открыты к новым предложениям. Объект - научная статья по литературе, планируется подача в журналы WOS (Arts & Humanities Citation Index). Знаков без пробелов - 18793. Я не считала титулку статьи с аннотациями, референс на русском и его транслитерацию, а также даты жизни ученых и сноски по тексту.Сроки сжатые до 05.02, готова оплатить работу выше при более быстром выполнении. В данный момент могу предложить 40$Благодарю за уделенное время и внимание. Жду вашего ответа!