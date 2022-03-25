Перевод научной статьи

Требуется фрилансер-переводчик. Пока это небольшие новостные блоки на тему микроэлектроники (это важно, человек должен быть в контексте или готов в него погрузиться) с периодичностью пару раз в месяц объёмом до 100 слов. В дальнейшем, в ...
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Здравствуйте! Меня зовут Катерина, я представляю сервис Big Time, мы занимаемся продвижением научных статей в журналы международных баз. Хотела бы предложить взять статью на перевод с русского на академический английский язык, если вы открыты к новым предложениям. Объект - научная статья по литературе, планируется подача в журналы WOS (Arts & Humanities Citation Index). Знаков без пробелов - 18793. Я не считала титулку статьи с аннотациями, референс на русском и его транслитерацию, а также даты жизни ученых и сноски по тексту.Сроки сжатые до 05.02, готова оплатить работу выше при более быстром выполнении. В данный момент могу предложить 40$Благодарю за уделенное время и внимание. Жду вашего ответа!
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