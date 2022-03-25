Перевод научной статьи

$40
ПереводыЗавершен1 заявка398 просмотров
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Здравствуйте! Меня зовут Катерина, я представляю сервис Big Time, мы занимаемся продвижением научных статей в журналы международных баз. Хотела бы предложить взять статью на перевод с русского на академический английский язык, если вы открыты к новым предложениям. Объект - научная статья по литературе, планируется подача в журналы WOS (Arts & Humanities Citation Index). Знаков без пробелов - 18793. Я не считала титулку статьи с аннотациями, референс на русском и его транслитерацию, а также даты жизни ученых и сноски по тексту.Сроки сжатые до 05.02, готова оплатить работу выше при более быстром выполнении. В данный момент могу предложить 40$Благодарю за уделенное время и внимание. Жду вашего ответа!

2 года назад
Grandbank
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
moevot
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
2 года назад
$40
12 дней
UAH
Прекрасный точный перевод высокого качества. Рассчитываю на дальнейшее долгосрочное сотрудничество! Благодарю Вам, Роман! Рекомендую всем к сотрудничеству, без раздумий смело беритесь реализовывать проекты вместе с Романом!!
Оплата получена. Были задержки и проблемы с коммуникацией.
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