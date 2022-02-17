Перевод текста

Добрый день, нужно перевести на украинский язык с 1 по 30 страницу бизнес книги и выписать от туда все сложные для перевода слова.( с переводом соответственно)

Перевод должен быть качественный (не гугл переводчик и тому подобное - легко проверить).

Сроки до четверга.