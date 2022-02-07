Перевести текст на английский

Кого ищем - студент-китаист, кто знаком с работой по Китаю, общением с фабриками. Задача - поиск фабрик на китайских и английских площадках по Китаю. Нужны: усидчивость, терпение, умение сравнивать данные от менеджеров, заносить ...
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