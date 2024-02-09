Набор текста

Предлагаю услуги по набору текста на дому.

Набор текста от меня включает в себя:

- печать текста с отсканированных документов

- печать текста с книжных носителей

- печать текста с изображении

- печать текста с рукописей

- печать текста с аудио/видео

- исправление ошибок и редактирование текста

Набор текста осуществляется в MS Word Office.

О моих преимуществах:

- владение английским языком (письменный, разговорный и введение переговоров с партнерами)

- владею программами (MS Office, Photoshop)

- быстрый и продуктивный рабочий процесс

- выполнение работ в срок

Предлагаю услуги копирайтинга.

У меня есть опыт создания захватывающего и убедительного контента для различных типов медиа, включая веб-сайты, брошюры, социальные сети и блоги. Я могу создавать рекламные тексты, описания товаров, пресс-релизы, и другое. Я гарантирую качество и оперативность, и с радостью проконсультирую Вас по любым вопросам.