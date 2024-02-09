Предлагаю услуги по набору текста на дому.
Набор текста от меня включает в себя:
- печать текста с отсканированных документов
- печать текста с книжных носителей
- печать текста с изображении
- печать текста с рукописей
- печать текста с аудио/видео
- исправление ошибок и редактирование текста
Набор текста осуществляется в MS Word Office.
О моих преимуществах:
- владение английским языком (письменный, разговорный и введение переговоров с партнерами)
- владею программами (MS Office, Photoshop)
- быстрый и продуктивный рабочий процесс
- выполнение работ в срок
Предлагаю услуги копирайтинга.
У меня есть опыт создания захватывающего и убедительного контента для различных типов медиа, включая веб-сайты, брошюры, социальные сети и блоги. Я могу создавать рекламные тексты, описания товаров, пресс-релизы, и другое. Я гарантирую качество и оперативность, и с радостью проконсультирую Вас по любым вопросам.