Front-end программист/переводчик с русского на английский и наоборот
Front-end веб-программист. Знаток HTML5/CSS/JavaScript.
Окончил STEP IT Academy с оценкой "превосходно"(BKY-005388).
Превосходно владею русским и английским языками. С лёгкостью смогу сделать перевод на оба языка. Большой опыт имеется.
Также знаком с программами для 3D-моделирования(предпочитаю 3DS Max).
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/AmirPashayev
Портфолио
- Гардероб герцогини Кейт - перевод на английский17 просмотров
- 41 факт о Меган Маркл - перевод на английский20 просмотров
- Перевод 32 мин англ. видео о СЭД на русском8 просмотров