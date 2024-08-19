Front-end программист/переводчик с русского на английский и наоборот

Front-end веб-программист. Знаток HTML5/CSS/JavaScript.

Окончил STEP IT Academy с оценкой "превосходно"(BKY-005388).

Превосходно владею русским и английским языками. С лёгкостью смогу сделать перевод на оба языка. Большой опыт имеется.

Также знаком с программами для 3D-моделирования(предпочитаю 3DS Max).

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/AmirPashayev