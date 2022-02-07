JulieScarlett

услуги копирайтинга

Переводчик с английского языка с 20-летним стажем, сотрудничаю с несколькими бюро переводов, перевожу историческую литературу, а также документы юридической, рекламной и общей тематики. Работаю в системах Memsource и SmartCAT

Копирайтер/вебрайтер. Имею некоторый опыт написания информационных и авторских статей, написания текстов на главную страницу, текстов о компании, описания товаров

В настоящее время пишу новостные статьи для туристического сайта "Турвопрос"

Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1mZwdgbTZoP...

Мои отзывы о товарах для творчества на сайте oztovik.com: https://otzovik.com/myreviews.php

На первый заказ делаю скидку в размере 20%.

Выполню больший объем текста за стандартную цену.

Любимые и знакомые мне темы: "Лошади и верховая езда", "Путешествия и туризм", "Товары для творчества"